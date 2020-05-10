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تعليم

جامعة القاهرة تدعو الطلاب لإبلاغ شرطة المصنفات عن سماسرة الرسائل البحثية

الأحد 10/مايو/2020 - 08:16 م
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن الطلاب متاح أمامهم عدة طرق لكتابة الرسائل البحثية البديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، منها؛ الكتب الدراسية والمحاضرات وشبكة الإنترنت وبنك المعرفة، موضحًا أن كل ذلك يغني الطلاب عن الاستعانة بأحد لكتابة البحث بدلا منه.

وأضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجامعة لا تملك ضبطية قضائية، حتى تستطيع محاسبة سماسرة الأبحاث، لافتًا إلى أنها تطلب من أي طالب أو شخص يرصد هؤلاء السماسرة أن يبلغ شرطة المصنفات فورًا.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، كل من يجد هؤلاء السماسرة أن يحاول أن يثبت التهمة عليهم متلبسين في أماكن عملهم بالصور والفديوهات.
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