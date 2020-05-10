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توك شو

أحمد موسى: الفيسبوك ارتكب جريمة بتعيين الإرهابية توكل كرمان مشرفة على المحتوى

الأحد 10/مايو/2020 - 11:22 م
توكل كرمان
توكل كرمان
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قسم التوك شو
قال  الإعلامي أحمد موسى، إن الفيس بوك إرتكب جريمة خلال هذه الأيام بتعيين الإرهابية توكل كرمان ضمن مجلس الإشراف على المحتوي بمنطقة الشرق الأوسط.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"فيس بوك ارتكب جرم بتعييه إرهابية يدها ملطخة بالدماء".

وأردف احمد موسى:" توكل كرمان لاتفهم في شئ سوي دعم الإرهاب".

واكمل:" توكل كرمان هدفها دعم صفحات الإرهاب وجماعة الإخوان".

وأثار اختيار اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس الإشراف على محتوى فيس بوك، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الإيام الماضية، وذلك لتأييدها الكيانات والجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، وهو ما دعا شبكة التواصل الاجتماعى الأكبر بالعالم إلى الرد عبر مقال لـ"نيك كليج" نائب الرئيس للشئون العالمية والاتصالات فى فيس بوك. 
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