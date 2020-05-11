هدوء بمحيط الكورنيش وكوبري قصر النيل خلال ساعات حظر التجول.. فيديو





ورصدت عدسة صدى البلد إلتزام المواطنين بقرارات الحكومة وقت حظر التجول في منطقة كورنيش النيل وكوبري أكتوبر مع مرور عدد قليل من السيارات الخاصة.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن استمرار حظر التجول خلال شهر رمضان الكريم من الساعة التاسعة حتى السادسة صباحا، على أن يتم العمل بنفس الإجراءات والضوابط التي تم تطبيقها منذ بداية بداية الشهر المعظم.













وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.





كما أصدر قرار باالاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.