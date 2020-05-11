AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هدوء بمحيط الكورنيش وكوبري قصر النيل خلال ساعات حظر التجول.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
شهد محيط كوبري أكتوبر و كورنيش النيل حالة من الهدوء التام وعدم تواجد المواطنين  أثناء فرض حظر التجول الذي يبدأ من الساعة التاسعة مساء كل يوم لمواجهة جائحة كورونا.

ورصدت عدسة صدى البلد إلتزام المواطنين بقرارات الحكومة وقت حظر التجول في منطقة كورنيش النيل وكوبري أكتوبر مع مرور عدد قليل من السيارات الخاصة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن استمرار حظر التجول خلال شهر رمضان الكريم من الساعة التاسعة حتى السادسة صباحا، على أن يتم العمل بنفس الإجراءات والضوابط التي تم تطبيقها منذ بداية بداية الشهر المعظم.



وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية. 

كما أصدر قرار باالاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شم النسيم.. خاف على نفسك وعلى أسرتك.. انتشار أمني موسع على الطريق الدائري.. أمن الجيزة: تطبيق قرار منع التجمعات بكل حسم حفاظا على المواطنين

مصادر تكشف لـ صدى البلد موعد تجديد حظر التجول ومدته

قرارات حكومية جديدة خاصة بفيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

اجتماع مهم للحكومة غدا.. مصادر تكشف مصير الحظر في باقي أيام رمضان

رئيس الوزراء: حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا لنهاية شهر رمضان

ترشيحاتنا

تعرف على آخر التخفيضات في أسعار السيارات الزيرو في مصر

نفسي أعيش لحد ما أشوفك رئيس النادي.. نجم الأهلي السابق: علاقتي انتهت مع محمود طاهر.. فيديو

حقيقة ظهور ضباع فى مكة.. فيديو

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

الأطباء: تصرف إلهامى عجينة مذموم.. ونطالب بتغليظ عقوبة التعدى علينا

هرب من ملل الحجر المنزلى بسبب كورونا إلى البحر فالتهمه القرش.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم