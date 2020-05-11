برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا.. فيديو

طالبت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين، ويتم استغلال إجازة عيد الفطر فى تطبيق ذلك، من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، التى قاربت على الـ500 إصابة يوميًا.





وأضافت شادية ثابت، أثناء حوارها التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب الانتهاء من الحظر الكلى يتم التعايش مع كورونا، مع اتباع الإجراءات الطبية المشددة، مشيرة إلى أن الحديث عن الخسائر المادية لا يعوض الخسائر البشرية خاصة أننا فى ظل جائحة يعانى منها العالم كافة وليس مصر فقط.





ولفتت شادية ثابت، إلى أن الأخذ بتجارب الدول التى طبقت الحظر الكلى، ومن ثم ندرس النتائج التى ستترتب على ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن التعويل على وعى المواطنين، متابعة "ناس كثيرة معندهاش وعى.. حالات الإصابة فى زيادة مستمرة.. والجائحة ممكن أن تستمر عاما أو عامين، ولابد من وقفة.. هتفرق كتير لو خدت اسبوعين مع إجازة العيد".





وناشدت النائبة البرلمانية، الجميع اتباع الإجراءات الطبية التى تعلنها وزارة الصحة، حفاظًا على صحتهم وصحة المجتمع، مؤكدة "اللى بيشرب شيشة يجب أن يخف على نفسه لأنه أكثر عرض بالإصابة لفيروس كورونا".





وفى سياق آخر، تقدمت النائبة البرلمانية، بالشكر إلى كافة الأطقم الطبية التى أثبتت كفائتها فى العمل الجاد رغم أجورهم المتدنية، وتابعت:"يستحقوا كل التكريم والشكر، والعالم قال أنه يجب تكريم العاملين فى المنظومة الطبية، مثل مشاهير الفن والرياضة".



