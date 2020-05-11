أخبار الفن| حقيقة انتماء أحمد الرافعي للإخوان .. بهاء سلطان: برامج المقالب حاجة رخيصة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذة الأخبار من خلال التقرير التالي:









عبّر الفنان أحمد الرافعي، عن استيائه لما يقال عنه بعد انتشار منشور "نفوق جثمان فرج فودة"، عقب تألقه في مسلسل "الاختيار" وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن مع الإعلامي نشأت الديهي.









تصدرت الحلقة 17‬‎، من مسلسل "فرصة تانية" لـ ياسمين صبري،مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرضها على التلفزيون.









تداول رواد السوشيال ميديا، لقاء تلفزيونيا قديما للفنان بهاء سلطان، يبدي فيه رأيه عن برامج المقالب، ومنها برنامج رامز جلال، وبرنامج هاني رمزي.









شارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له مع رامز جلال.





