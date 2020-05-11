بهاء سلطان: برامج المقالب حاجة رخيصة

تداول رواد السوشيال ميديا، لقاء تلفزيونيا قديما للفنان بهاء سلطان ، يبدي فيه رأيه عن برامج المقالب، ومنها برنامج رامز جلال، وبرنامج هاني رمزي.









قال بهاء سلطان، "حاولوا معايا أكتر من مرة يستضفوني.. لكن انا بحس انها حاجة رخيصة.. تفضل تقول كلام وحش على الفنان في البداية.. ف انا مش حابب أكون موجود في حاجة زي دي.. ملهاش لازمة.. ناكل عيش بالحلال أحسن".









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يذكر أن تصدر الفنان بهاء سلطان، قائمة البحث (ترند) على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات من طرح أغنية بنك مصر «انت استثنائي» مع الفنان محمود العسيلي.





وطرح الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان، أغنية جديدة لبنك مصر بعنوان "انت استثنائي"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها، حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر.









وتقول كلمات الأغنية "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش ولا اللي عشان الناس ديما يعيش زي السحاب كله مطر وخير .. انت مين متردد ف الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين".