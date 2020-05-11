طالبات أولى ثانوي يصرخن عبر فيسبوك: إجابات الرياضيات فين..هنسقط

شهد منذ قليل احد جروبات طلاب الصف الاول الثانوي عبر فيس بوك ، استغاثة من بعض الطالبات اثناء سير امتحان مادة الرياضيات ، للمطالبة ببدء عملية تبادل الاجابات.

وكتبت الطالبة رسالة نصها : الاجابات يا جماعة هسقط والله ! .. وكتبت طالبة اخرى :هو فين امتحان الرياضيات ؟

وكتبت طالبة اخرى : الأجابات فين انا ساقطة رياضيات يخربيتكم

ودخل منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحان الرياضيات إلكترونيا من المنازل





ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:





القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء





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أما المجموعة الثانية من الطلاب فمن المقرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا ، تشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:

الشرقية

الدقهلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

البحيرة

المنيا

سوهاج

بني سويف

الأقصر

السويس

البحر الأحمر

مطروح





ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.





وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/





ويمكن للطالب الوصول إلى منصة الامتحان من خلال الخطوات التالية :





- على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي: https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp





- إدخال اسم المستخدم





- إدخال كلمة السر





- الضغط على تسجيل الدخول





- بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفر





-يبدأ الطالب في الاجابة على الاسئلة





- في النهاية يمكن للطالب الضغط على زر المراجعة لعرض أرقام الأسئلة التي أجاب الطالب عنها، والأسئلة التي قام بعمل علامة عليها للعودة إليها، والأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها.





- بعد الانتهاء من مراجعة الامتحان و حله بالكامل على الطالب ان يضغط على زر إنهاء





- بعد الضغط على زر إنهاء ستظهر للطالب رسالة تسأله إذا كان بالفعل يريد إنهاء الامتحان أم لا ، وهنا لو الطالب شك في أي إجابة يمكنه أن يضغط لا ليعود للامتحان من جديد، أما لو تم اختيار نعم فلن يتمكن الطالب من العودة للامتحان من جديد.









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