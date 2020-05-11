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رياضة

صدى البلد يكشف حقيقة عرض نادٍ تركي لـ فرجاني ساسي نجم الزمالك

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:08 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد مؤخرا حول وصول عرض من نادي ييني مالاتياسبور التركي للحصول على خدمات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

واكد المصدر أن إدارة القلعه البيضاء  لم تتلق أي عروض من أي ناد لضم فرجاني ساسي وكل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.

واضاف المصدر  إن مسئولي نادي الزمالك يتمسكون باستمرار فرجاني ساسي وتجديد تعاقده مع النادي الأبيض لما يمثله من أهمية كبيرة مع الفريق.



الجدير بالذكر أن تعاقد فرجاني ساسي لاعب الفريق  ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وحرص مسؤولو النادي الأبيض علي الحديث مع اللاعب من اجل تمديد تعاقده مع النادي وينتظر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة حتي عودة اللاعب لحسم موقف تجديده
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