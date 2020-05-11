أمريكا تتهم الصين بمحاولة اختراق بيانات تتعلق بلقاحات فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يستعدان لإصدار تحذير من محاولة مجموعة من نخبة القراصنة والجواسيس في الصين لسرقة الأبحاث الأمريكية المرتبطة بتطوير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا.





وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الهجمات الإلكترونية صاحبت تفشي كورونا، حيث أعادت أكثر من 12 دولة نشر القراصنة العسكريين والاستخباراتيين لجمع كل ما في وسعهم فيما يتعلق بردود واستراتيجيات الدول الأخرى للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تشير مسودة التحذير العام الأمريكية، والتي يقول مسؤولون إنها من المرجح أن تصدر في الأيام المقبلة، إلى أن الصين تسعى، عبر وسائل غير مشروعة، إلى بيانات الصحة العامة المتعلقة باللقاحات والعلاجات والاختبارات الخاصة بوباء كورونا.





ويوم السبت الماضي، نشرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، مقالًا مطولًا فندت فيه أشهر الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أن هذه الشائعات مصدرها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأكدت بعض "السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة لفقوا مزاعم وأكاذيب، بشكل أو آخر، من أجل إلقاء اللوم على الصين للتغطية على استجابة بلادهم غير المناسبة لفيروس كورونا".









وأضاف: "من أشهر المزاعم هو أن الفيروس مصدره الصين، فقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن تسمية المرض لا ينبغي أن ترتبط ببلد ما أو مكان معين".





وشدد على أن كون ووهان أول من يبلغ عن الفيروس لا يعني أن المدينة هي أصله. وفي الواقع، لم يحدد أصل المرض حتى الآن. إن تتبع المصدر مسألة علمية جادة ينبغي أن تستند إلى العلم وينبغي دراستها من قبل العلماء والخبراء الطبيين.