بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبدآن الجولة 3 من مفاوضات بريكست اليوم

يواجه المفاوضون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعضهم البعض، اليوم الاثنين، عن بعد خلال الجولة الثالثة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي





وشارك كبير المفاوضين البريطانيين، ديفيد فروست، السبت الماضي في جدول أعمال المفاوضات، التي ستبدأ بالجلسة العامة الافتتاحية وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.





وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، وهي تمر حاليًا بـ فترة انتقالية تستمر حتى 31 ديسمبر 2020.





وحتى ذلك الحين، ستحاول لندن وبروكسل التفاوض على مزيد من الترتيبات، ومعالجة العديد من الموضوعات الحساسة مثل التجارة ومصائد الأسماك.





وقال مفوض التجارة الأوروبية فيل هوجان لوسائل الإعلام الأيرلندية إن بريطانيا تُظهر نهجًا باهتًا في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي ويبدو أنها ستلقي باللوم على أي تداعيات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي على الانكماش الاقتصادي بسبب وباء كورونا.





ومن المقرر أن تستمر الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر، والغرض الرئيسي من هذه الفترة الانتقالية هو أن تتمكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التفاوض على صفقة تجارية مناسبة.

وكجزء من المفاوضات، اتفق الجانبان على أنهما يريدان اتفاقية تجارة حرة، بدون تعريفات أو حصص.

وتشمل بعض القضايا الرئيسية التي يجب الاتفاق عليها صفقة بشأن مصايد الأسماك في المملكة المتحدة، ومعايير وأنظمة منتجات الاتحاد الأوروبي، وقطاع الخدمات.



