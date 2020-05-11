حكم تقديم زكاة الفطر وهل الأفضل تأخيرها .. البحوث الإسلامية يجيب

ورد سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه ما حكم تقديم زكاة الفطر وهل الأفضل تأخيرها ؟ .





وردت لجنة الفتوى قائلة : إن هناك قولان الأول : أنه يجوز اخراجها قبل العيد بيومين وهو مذهب المالكية والحنابلة ، والقول الثاني: انه من أول شهر رمضان وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية .





وأضافت اللجنة: وبناء على ذلك فمن أخرجها أول شهر رمضان على قول الحنفية والصحيح من قول الشافعية صح ذلك . ومن أخرجها قبل عيد الفطر بيوم أو بيومين وا ثلاثة صح ذلك .





وأوضحت لجنة الفتوى : أمابالنسبة لأفضلية التقديم أو التأخير في إخراجها : فينبغي أن يراعي في ذلك مصلحة الفقير .



