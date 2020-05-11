على جمعة: لهذه الأسباب فرعون رفض عودة بني إسرائيل.. فيديو

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا موسى - عليه السلام- طلب طلبًا مشروعًا من فرعون وهو رجوع بني إسرائيل إلى بلدهم، لأن لهم خصوصية معينة، حتى أنهم جعلوا بيوتهم قبلة.





وأضاف« جمعة » خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أنه فرعون لم يستجب لطلب موسى لتكبره وربما لعدم توفيق الله له، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ». وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ».





وتابع عضو هيئة كبار العلماء أنه ربما تعنت في إجابته لهدف سياسي وخوفًا من سفرهم وانقلابهم عليهم، ويمكن أنه يوجد سبب آخر خفي جعله يتصرف بهذا الغباء.







