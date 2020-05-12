فيديوجراف.. قصة مسجد يتسع لـ 10 آلاف مصلي









توجد في السنغال المساجد أينما وجد المسلمون، فهناك تجد مسجد توبا الكبير أحد مساجد السنغال، والذى يقع فى مدينة توبا حيث يعد المسجد الكبير أكبر مبنى في مدينة توبا، كما يعد المسجد من أكبر المساجد في أفريقيا، إذ يتسع المسجد لما مجموعة 7،000 مصلي في وقت واحد .









ونستعرض المزيد من التفاصيل عن مسجد مسالك الذي يعد اكبر المساجد فالسنغال وسبب تسميته بهذا الاسم من خلال الفيديوجراف التالي