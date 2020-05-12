AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. قصة مسجد يتسع لـ 10 آلاف مصلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:26 م
مسجد
مسجد
Advertisements
منار شعبان
السنغال الأفريقية دولة بها العديد من المساجد التاريخية التي تحكي قصة هذا الشعب حيث يوجد بها  مسجد سانت لويس الكبير ومسجد مسالك الجنان والذي يعد من أكبر المساجد الموجودة في السنغال .



توجد في  السنغال  المساجد أينما وجد المسلمون، فهناك تجد مسجد توبا الكبير أحد مساجد السنغال، والذى يقع فى مدينة توبا حيث يعد المسجد الكبير أكبر مبنى في مدينة توبا، كما يعد المسجد من أكبر المساجد في أفريقيا، إذ يتسع المسجد لما مجموعة 7،000 مصلي في وقت واحد .


ونستعرض المزيد من التفاصيل عن مسجد مسالك الذي يعد اكبر المساجد فالسنغال  وسبب تسميته بهذا الاسم من خلال الفيديوجراف التالي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسجد بـ 16 فناء .. قصة إنشاء الجامع الكبير في تنزانيا

عامرة ببيوت الله .. شاهد السنغال تزخر بالمساجد التاريخية

مكة أفريقيا الغربية.. قصة أكبر المساجد التاريخية فى غانا

مسالك الجنان.. قصة مسجد يتسع لـ 10 آلاف مصلي في السنغال

أهم مساجد أفريقيا .. قصة مسجد تاريخي مبنى من الطين

ترشيحاتنا

الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

فريق الأحلام.. بالأسماء 8 صفقات ينتظرها الأهلي فى الميركاتو الصيفي

عداد كورونا..الصحة: 10093 حالة مصابة و 2326 شفاء.. 544 وفاة

الأردن يسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أيمن عبد العزيز يكشف سبب اختياره الجنسية التركية على حساب المنتخب

بسمة: دخلت الفن صدفة ولم أشعر بأي اختلاف بعد الطلاق.. فيديو

AdvertisementS

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

الصحة: تسجيل 347 إصابة جديدة بـ كورونا..و 11 حالة وفاة

الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيورس كورونا إلى ٢٣٢٦ شخصا

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

الفيروس قلت حدته .. طبيب يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن كورونا

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

تفاصيل وفاة رشا حلمي بـ كورونا.. الرعاية الطبية بماسبيرو تكشف تاريخ آخر تواجد لها في قطاع الأخبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون واحد.. وصفة غير متوقعة تخلصك من الرؤوس السوداء في دقائق

هنخس في رمضان .. تناول كوب من القرفة يوميا

بفستان مكشوف .. نادين نجيم تتألق في أحدث جلسة تصوير