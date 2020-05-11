AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مستشفى سعاد كفافي يشدد الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا ومنع انتشاره

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:11 م
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
Advertisements
كريم ناصر
أعدت إدارة مستشفى سعاد كفافى الجامعى العديد من الإجراءات لضمان سلامة المترددين على المستشفى سواء كانوا من المرضى أو المرافقين وأيضا أعضاء الفريق الطبى من أطباء وطواقم تمريض وإداريين، وقد تم تنفيذ هذه الإجراءات تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.


ويأتى فى مقدمة هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية تركيب بوابات حديثة ومتطورة للتعقيم فى مداخل المستشفى تتولى عملية القيام بتعقيم كامل لأى شخص يمر من خلال هذه البوابات الى جانب توفير كميات من ادوات التعقيم والمطهرات يتم تقديمها لكل من يتعامل مع المستشفى حيث يتم استخدامها منذ لحظة وصوله وتعامله مع موظفى الاستقبال.


اقرأ أيضا:

ومن جانبه قال الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى، إن إدارة المستشفى لم تغفل الاجراءات الخاصة بتعليمات "التباعد الاجتماعي" حيث تم أيضا وضع ملصقات على الأرض تحدد المسافة بين كل شخص والاخر وذلك لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم.

وأضاف أنه تكتمل منظومة الاجراءات الوقائية داخل المستشفى بالقيام بتوزيع الكمامات على جميع المتواجدين سواء داخل الغرف أو الطرقات وبالتالي تكون إدارة المستشفى قد نفذت قرارات وإجراءات الدولة بدقة فائقة حيث لم تترك أى شئ للصدفة مما جعل تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية على هذا النحو من الدقة اصبح نموذجًا تحتذى به كافة المؤسسات الاخرى سواء كانت مؤسسات طبية أو خدمية تتعامل مع الجمهور وتستقبل اعدادًا كبيرة من المواطنين بحكم ما تقدمه من خدمات متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار تفعيل القرارات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة فيروس كورون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل مصاب بفيروس كورونا من مستشفى سعاد كفافى الجامعى إلى الحميات.. تفاصيل

إجراءات احترازية في مستشفى سعاد كفافي بعد اكتشاف حالة كورونا.. والمدير يوضح حالة المريض.. فيديو

محمد الباز عن رسائل قيادات أعلام جامعة مصر لطلابها: تقدم نموذجت يثير الإعجاب

مدير مستشفى سعاد كفافي الجامعي يوضح أهمية الالتزام بإجراءات التصدى لكورونا

خدمات طبية متنوعة للإعلاميين بمستشفى سعاد كفافى الجامعى

خلية نحل في مواجهة كورونا.. كيف يعمل الأطباء داخل مستشفى أسوان الجامعى

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. قصة رحيل ممدوح وافي المأساوية ووصيته الأخيرة

فرض حظر كامل على قريتين بمحافظة المنوفية .. تفاصيل

طلبكم مرفوض.. الأهلي يعرض على بيراميدز 20 مليون جنيه ولاعبين اثنين لضم إيريك تراوري

إصابة معاون وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا

بعد خوف وانهيار منة عرفة .. تعرف على فقرة تم حذفها من رامز مجنون رسمى

نشأت الديهي يرد على منتقدي مسلسل الاختيار: مالقوش في الورد عيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور: الجمبسوت متخنك.. انتقادات حادة لأروى بعد حلقة منة عرفة

بفستان قصير أحمر سيرين عبد النور تثير الجدل .. والجمهور: بتقلدي السندريلا

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق