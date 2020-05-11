مستشفى سعاد كفافي يشدد الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا ومنع انتشاره

أعدت إدارة مستشفى سعاد كفافى الجامعى العديد من الإجراءات لضمان سلامة المترددين على المستشفى سواء كانوا من المرضى أو المرافقين وأيضا أعضاء الفريق الطبى من أطباء وطواقم تمريض وإداريين، وقد تم تنفيذ هذه الإجراءات تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.









ويأتى فى مقدمة هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية تركيب بوابات حديثة ومتطورة للتعقيم فى مداخل المستشفى تتولى عملية القيام بتعقيم كامل لأى شخص يمر من خلال هذه البوابات الى جانب توفير كميات من ادوات التعقيم والمطهرات يتم تقديمها لكل من يتعامل مع المستشفى حيث يتم استخدامها منذ لحظة وصوله وتعامله مع موظفى الاستقبال.









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ومن جانبه قال الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى، إن إدارة المستشفى لم تغفل الاجراءات الخاصة بتعليمات "التباعد الاجتماعي" حيث تم أيضا وضع ملصقات على الأرض تحدد المسافة بين كل شخص والاخر وذلك لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم.





وأضاف أنه تكتمل منظومة الاجراءات الوقائية داخل المستشفى بالقيام بتوزيع الكمامات على جميع المتواجدين سواء داخل الغرف أو الطرقات وبالتالي تكون إدارة المستشفى قد نفذت قرارات وإجراءات الدولة بدقة فائقة حيث لم تترك أى شئ للصدفة مما جعل تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية على هذا النحو من الدقة اصبح نموذجًا تحتذى به كافة المؤسسات الاخرى سواء كانت مؤسسات طبية أو خدمية تتعامل مع الجمهور وتستقبل اعدادًا كبيرة من المواطنين بحكم ما تقدمه من خدمات متنوعة.





يأتي ذلك فى إطار تفعيل القرارات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة فيروس كورون.