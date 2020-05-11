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فن

بالفيديو.. البرنس أفضل مسلسل في رمضان باختيار المواطنين

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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محمد هاني عدسة: ابانوب نبيل

أحدث مسلسل البرنس ضجة كبيرة منذ بداية الحلقة الاولى، والتف معظم الشعب المصري بمختلف الفئات العمرية خلف رضوان البرنس بعد دخوله السجن.


واستطلعت عدسة صدى البلد آراء المواطنين حول المسلسل الأفضل في رمضان واكتسح مسلسل البرنس يليه مسلسل الاختيار وجاءت بعض الآراء كالآتي:

قال أحد المواطنين إن مسلسل البرنس يجسد الواقع في بعض البيوت وبين الأشقاء معلقا على من يقول إن هذا المسلسل "من وحي الخيال" لا هذا المسلسل ليس من وحي الخيال وأنا رأيت قصة مثل قصة رضوان البرنس في منطقته باختلاف الجريمة.   

بينما قال آخر إنه يعشق محمد رمضان وأنه من وجهة نظره هو الأفضل هذا العام بعد مسلسل الاختيار " مسلسل الاختيار في مكانة خاص عن أي مسلسل " لكن الافضل هو البرنس وأحمد زاهر "غول تمثيل". 

بينما يرى آخر أن الاختيار هو الأفضل وأن هذا المسلسل سوف يعيش للأبد وسيكون عملا تاريخيا مثل رأفت الهجان وجمعة الشوال بسبب الاتقان في التمثيل والإخراج وأدق التفاصيل وان البرنس رائع كالعادة وتابع "محمد رمضان لو بطل الحاجات اللي بتزعل جمهوره هيروح في مكان بعيد محدش هيعرف ينافسه من الأساس".

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