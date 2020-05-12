فتح باب التسجيل بالدورات العسكرية بجامعة القاهرة إلكترونيا

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، عن فتح باب التسجيل بالدورات العسكرية لطلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 18 من نفس الشهر.





وأضافت إدارة التربية العسكرية؛ أن تقديم البحوث للطلبة المسجلون بدورات التربية العسكرية من خلال الإيميل الخاص بموقع التربية العسكرية ([email protected]) بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري، حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر نفسه.



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وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الاختبار النهائى لمادة التربية العسكرية للطلاب المسجلون بالتربية العسكرية خريجى عام 2020م من خلال جدول الإمتحانات لكل كلية، على الموقع الإلكترونى للتربية العسكرية.

ونوهت إدارة التربية العسكرية، إلى أنه فى حالة قيام أى طالب من غير خريجي عام 2020م بالتسجيل بدورات التربية العسكرية أو بتسجيل بيانات خاطئة سيتم حرمانه من الحصول على دورة التربية العسكرية خمس سنوات. كما أنه فى حالة تقديم بحوث متشابهة سيتم اعتبار الطالب (مقصر) فى تقديم البحث (30) درجة.

الجدير بالذكر أن إدارة التربية العسكرية أتاحت المادة العلمية بدورات التربية العسكرية لطلاب السنوات النهائية على الموقع الإلكترونى لجامعة القاهرة وموقع التربية العسكرية، وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.