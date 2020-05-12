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فن

بسبب مشهد محمد رمضان مع ابنته.. البرنس يتصدر تويتر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:53 ص
البرنس
البرنس
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #البرنس بعد عرض الحلقة الـ18 من المسلسل وتأثر المشاهدين ببكاء ابنة محمد رمضان بالمسلسل.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏ده الشعب كله عاوز ينتقم مع محمد رمضان بعد المشهد ده والله ‎#البرنس

‏انا قررت اتضامن مع عم رضوان وهعمل حملة كلنا رضوان البرنس ويا نجيب حقه من فتحى يا نقعد نعيط وندعى عليه ‎#البرنس

المشهد هذا يساوي ٣٠ حلقة 
بجد محمد رمضان نمبر وان 
مسلسل ‎#البرنس واحد من روائع الفن العربي على مدى التاريخ

‏فينا نقول أنه محمد رمضان هالسنة اثبت أنه النامبر وان بمسلسل ‎#البرنس. ولما قال انه رح يكون الأول ببداية الشهر وحسدناه على ثقته بنفسه طلع معه حق

‏اول مرة اعيط في مسلسل ... ‎#البرنس ده بعيد شديد

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يذكر أن محمد رمضان يشارك ايضا في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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