مسلسل البرنس الحلقة 18.. أحمد زاهر يترك ابنة رمضان في الشارع.. تفاصيل

"عادل ونورا" إلى منزل "فدوى" للاطمئنان على "مريم" ابنة "رضوان".





كما شهدت زيارة فتحي وأشقاء رضوان له في السجن ومعهم ابنته مريم، وتهديد "فتحي" له بالتنازل عن البيت مقابل عدم قتل ابنته مريم، فيوقع رضوان على التنازل.





وخلال الحلقة، غادر "فتحى" وأشقائه، وبصحبتهم ابنة "رضوان"، وتركه للطفلة "مريم" في الشارع بدون رحمة ، وفي الوقت ذاته استيقظ "رضوان" من النوم فى سريره بالسجن، بعد أن شعر بأن ابنته تعرضت لمكروه ما.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس ،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم