AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصدر بنادي الزمالك يوضح حقيقة بدء المفاوضات مع إسلام عيسى

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:03 ص
إسلام عيسي
إسلام عيسي
Advertisements
ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي مسئولي النادي، ترشيحا، من جانب مسئولي بيراميدز؛ للتعاقد مع إسلام عيسى لاعب الأخير خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر أن مسئولي النادي الأبيض رفضوا الأمر، مشددين على أن الزمالك لا يحتاج للتدعيم في مركز إسلام عيسى.

ويسعى مجلس ادارة نادي الزمالك لإبرام صفقة تبادلية مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لضم كل من عمر جابر ونبيل محمود دونجا أو محمود حمادة إضافة إلى أحمد أيمن منصور.

وكان الزمالك يهتم بضم عيسى وقتما كان يلعب الأخير ضمن صفوف المصري، وقبل انتقاله إلى بيراميدز في الصيف الماضي.

الجدير بالذكر ان لاعبي الفريق الابيض يخوضون تدريبات منزليه علي فترتين خلال الوقت الحالي؛ في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس الكورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل ناري لـ بيراميدز في مواجهة زاناكو

الزمالك يزاحم الأهلي على نجم بيراميدز.. تفاصيل

محمد عنتر يتحدى الزمالك ويرفض الرحيل في صفقة تبادلية

بالأسماء.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز تضم 6 لاعبين

أخبار الزمالك.. النادي يطالب اتحاد الكرة رسميا بإلغاء الدوري .. صفقة تبادلية مع بيراميدز تضم 6 لاعبين.. والحالة الصحية لـ محمود عبدالعزيز

أخبار الزمالك.. مدرب الزمالك الأسبق عن كهربا: ناكر الجميل.. وصفقات تبادلية مع بيراميدز.. وحقيقة ضم نجم الوداد

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية الثلاثاء 12-5-2020

موجز السوشيال ميديا.. نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. وكارمن سليمان تحلق لزوجها.. شاهد

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف موقفه من ضم جناح المقاولون العرب.. وتفاصيل مداخلة مرتضى منصور مع أحمد موسى

وكالة موديز العالمية: تداعيات كورونا لن تترك آثارا سلبية حادة على مصر

مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها

حيلة عجيبة تخلصك من انسداد الأحواض فى دقائق

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف موقفه من ضم جناح المقاولون العرب.. وتفاصيل مداخلة مرتضى منصور مع أحمد موسى

عماد أديب: عائلتي كلها تعشق الأهلي.. وعمرو ورَّط نفسه بتشجيع الزمالك

خالد مرتجي: رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي في يد الخطيب.. فيديو

الأهلي يكشف موقفه من ضم طاهر محمد طاهر

بعد تصريحاته بالتفويت للزمالك.. زكي عبد الفتاح يطالب بالتحقيق مع أسامة نبيه..فيديو

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور: حل أزمة لاعبي الزمالك .. جلسة صلح .. عضوية مجانية .. رأيه فى مسلسل الاختيار

مصدر بنادي الزمالك يوضح حقيقة بدء المفاوضات مع إسلام عيسى

الزمالك ينهي أزمة مستحقات كاسونجو كابونجو

استئناف الدوريات .. متغيرات في مستقبل كرة القدم بسبب فيروس كورونا

خالد مرتجي: هدرسفيلد رفض وضع بند شراء في عقد رمضان صبحي.. فيديو

خالد مرتجي: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا مع الزمالك ولن يتحمل العقوبة.. فيديو

خالد مرتجي: حياتو ومصطفى فهمي تدخلا لعودة جوزيه مجددا للأهلي..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور

هنا يمر الزمن بهدوء.. مسفاة العبريين في سلطنة عمان حكاية 200 عام