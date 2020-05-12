مصدر بنادي الزمالك يوضح حقيقة بدء المفاوضات مع إسلام عيسى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي مسئولي النادي، ترشيحا، من جانب مسئولي بيراميدز؛ للتعاقد مع إسلام عيسى لاعب الأخير خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكد المصدر أن مسئولي النادي الأبيض رفضوا الأمر، مشددين على أن الزمالك لا يحتاج للتدعيم في مركز إسلام عيسى.





ويسعى مجلس ادارة نادي الزمالك لإبرام صفقة تبادلية مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لضم كل من عمر جابر ونبيل محمود دونجا أو محمود حمادة إضافة إلى أحمد أيمن منصور.





وكان الزمالك يهتم بضم عيسى وقتما كان يلعب الأخير ضمن صفوف المصري، وقبل انتقاله إلى بيراميدز في الصيف الماضي.



