هل زرته من قبل ؟ .. تعرف على متحف جامعة القاهرة ومقتنياته

لا يغفل تاريخ جامعة القاهرة ، أحد وكيف وهو الذي مر عليه أكثر من 100 عام، خرجت علماء وقادة وفنانين نالوا أعلى الدرجات العلمية والمناصب والجوائز، ليجيء دور المتحف الذي يبرز ويحفظ بتاريخها.





حيث تم إنشاء المتحف وافتتاحه عام 1989 في عهد الدكتور محمود نجيب رئيس الجامعة الأسبق، ومقره هو مبنى الديوان الرئيسى للجامعة، وكان بغرض توثيق وإبراز تاريخ الجامعة منذ أن كانت جامعة أهلية وحتى أصبحت حكومية.









يضم المتحف مجموعة من المقتنيات المهدأة إلى رؤساء الجامعة وأيضا المقتنيات المهدأة من كليات ومعاهد الجامعة.

وتنقسم مقتنيات متحف الجامعة إلى أربعة أقسام رئيسية:





القسم الأول:

يضم مجموعة من أوراق البردى توضح إحصائية بأعداد العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من أساتذة وأساتذة مساعدين، ومدرسين ومدرسـين مساعدين، ومعيدين، وترجع إلى تواريخ مختلفة بالإضافة إلى خريطة توضح موقع جامعة القاهرة (الحرم الجامعى) بمحافظة الجيزة إلى جانب الصور الفوتوغرافية لرؤساء الجامعة بداية من أحمد لطفى السيد عام 1925 وحتى آخر رئيس جامعة سابق، ويضم هذا القسم أيضا مجموعة من أوائل الصحف التي صدرت كالهلال والثغر والبلاغ ومجلات الوادى والشعب مهداه من كلية الإعلام بالجامعة.





القسم الثانى:

مجموعة من الميداليات المهدأة للسادة رؤساء الجامعة أثناء لقاء شباب الجامعات وعملات نقدية، عثر عليها أثناء حفر أساس كلية الهندسة والمدينة الجامعية، وعملات من النحاس والبرونز مهداه من جامعات أوربية، كما يضم هذا القسم مجموعة من الأطباق والكئوس الفضية والذهبية كالسيف المهدى لكلية الزراعة من السيد المهندس محمود الزغبي رئيس وزراء سوريا الشقيقة عرفانا منه بالجميل حيث تخرج من الكلية





القسم الثالث:

يحتوى هذا القسم على مجموعة من المخطوطات النادرة وكتب تاريخية؛ الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، ونسخ من القرآن الكريم باللغتين العربية والتركية، والإنجيل المقدس، وصحيح البخارى بالإضافة إلى بعض الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراة) من كليات الهندسة، طب وجراحة الفم والأسنان، وأقدم شهادات تخرج من مدرسة التجارة العليا عام 1917م، وشهادات تخرج من كلية طب وجراحة الفم والأسنان عام 1939م. إلى جانب سجل بأسماء طلبة كلية الآداب قسم الفلسفة دفعة الليسانس وتضم أسم ودرجات الكاتب والأديب المصري "نجيب محفوظ" الحاصل على جائزة نوبل.





القسم الرابع: