متخصص فى الشأن الليبي: تحركات تركيا في البحر المتوسط تهدد الأمن الدولي.. فيديو

قال عبد الستار حتيتة، الكاتب المتخصص فى الشأن الليبي: إن التوغل التركى مستمر وبطريقة فاضحة ومكشوفة وتمثل خطرا على الجميع، مشيرا إلى أنها تمثل خطرا على الأمن فى ليبيا ودول الجوار والبحر المتوسط.





وأضاف "حتيتة" خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجتمع الدولى يتعامل مع تركيا ومع البلطجة الأردوغانية بالمنطقة بطريقيتن، أولهما بها حسابات دبلوماسية خاصة وبها حسابات ومصالح تخص بعض الدول، حيث إنها عضو فى حلف بالناتو.





وتابع أن تركيا تقدم بعض الخدمات لبعض الدول الأوروبية وتهددها فى عودة الدواعش الأوروبيين والآسيويين إلى الدول الأوروبية، خاصة المطلة على الحدود الروسية.





وأوضح أن الطريقة الثانية فى التعامل العملى الواقعى الذى يستطيع أن يردع تركيا ويمنعها من التوغل والبلطجة فى ليبيا والبحر المتوسط، لافتا إلى أنه تتم رؤية هذا التعامل العملى من خلال اجتماع عبر الإنترنت الذى جرى بين مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات يوم أمس، حيث إنه إجراء إقليمي مهم للصعيد الدولى.





وأكد أن تحركات تركيا أصبحت تهدد الأمن الدولى فى دول البحر المتوسط منها قبرص واليونان وفرنسا، بالإضافة إلى ما تقوم به فى ليبيا، والتى تعتبر اختراقا للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن الدول المتضررة بدأت بالتحرك بشكل عملى لتلك الانتهاكات التى تقوم بها.