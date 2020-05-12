هل ينتقل باهر المحمدي لـ الأهلي عبر بوابة الإمارات؟

يبدو أن أيام اللاعب باهر المحمدى الظهير الأيمن وقائد النادي الإسماعيلي، أصبحت معدودة في الفريق، بعد تلقيه عروضا عديدة ومغرية من داخل وخارج مصر.
وهناك أزمة كبيرة بين باهر المحمدى ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي بسبب عقده، حيث يرغب اللاعب في تعديل عقده البالغ مليون جنيه فقط في الموسم في حين يري أن هناك لاعبين جدد يأخذون أعلى منه، بينما يري المجلس أن باهر غير ملتزم ، وكثير الحديث وأنه يحصل على ترضيات مادية كبيرة خارج عقده.
وعلم موقع "صدي البلد" ، أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان يرفض إنتقال باهر إلي الأهلي، خوفا من غضب جماهير الدراويش، خاصة وإنه يسعى لإرضاء الجماهير بعد تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدورى العام.
ويسعى "المحمدي" في البحث عن عرض خارجي للإحتراف الخارجي ، ويبدو أن اللاعب يقترب من أحد أندية الدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث فتح وكيل اللاعب مفاوضات مع أحدهم للتعاقد مع المحمدي بشكل نهائي.
و ترددت بعض التصريحات المثيرة للجدل، أن أي نادي يريد شراء اللاعب فإن سعره لن يقل عن 200 مليون جنيه، الذي خرج مسئولو الإسماعيلي علي الفور لنفي تلك التصريح الغريب.
وتعدد الأقاويل حول رحيل باهر حيث هناك أراء ترى أن باهر يريد الاحتراف الخارجي ، فيما يرى البعض الأخر أن اللاعب سيرحل إلي الأهلي من خلال بوابة إنتقاله للإمارات " ترانزيت" لعودة اللاعب من جديد إلى الأهلي الذي لم يحصل على عرض رسمي للإنتقال إليه حتى الأن.
ويجيد باهر المحمدي اللعب في مركزي الظهير الأيمن وأيضًا في قلب الدفاع.
جدير بالذكر أن اللاعب باهر المحمدى تلقى عروض كثيرة من أندية كبيرة أبرزها الأهلي والزمالك وبيراميدز، بالإضافة لامتلاكه بعض العروض الخليجية وعرض أوروبي.