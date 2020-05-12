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محافظات

مع استمرار التطهير والمتابعة.. رفع العزل عن قرية نهطاي في الغربية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:40 ص
اجؤاءات رفع العزل
اجؤاءات رفع العزل
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احمد علي
أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري رفع العزل عن منطقتي "الجمالية، الجمعية الشرعية" المعزولتين بنطاق قرية نهطاي بدائرة مركز عقب ظهور حالات "كورونا".

وبحسب بيان، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، في تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء مجالس المدن والأحياء واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار "كورونا". 

وأكد المحاسب أحمد النحال، رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى، أنه نسق فعليا مع مسئولي الإدارة الصحية في زفتي بالمتابعة المستمرة لأهالي نهطاي.


كما أوضح رئيس مجلس المدينة أنه سيتم تواصل أعمال التطهير اليومية للقرية.

وطالب رئيس مجلس المدينة أهالي القرية بالالتزام بالتعليمات الوقائية لتجنب ظهور حالات مرة أخرى.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية وجه باستمرار حملات التطهير والتعقيم لمنازل المواطنين بنطاق القرى المعزولة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى والسنطة. 
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