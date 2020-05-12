حكم صيام مرتكب المعصية والمحرمات في نهار رمضان.. الأزهر يوضح

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "هل المعصية تؤثر في صحة الصيام أو تبطله؟









وأجاب الشيخ عبد الرحمن الصادق، في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد على فيس بوك، للرد على أسئلة وفتاوى المتابعين، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا شك أن المعصية تؤثر في ثواب الصيام وتنقص منه بل ربما تذهبه بالكلية، ومن هنا يقول النبي "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقال النبي "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش".





وأشار إلى أن من أهداف الصيام هو التخلي عن ارتكاب من أهداف الصيام هو التخلي عن ارتكاب الذنوب والمحرمات حتى يستمر على ذلك بعد شهر رمضان الكريم وتكون حياته في عبادة وطاعة.





وأوضح، أن الصيام لا يفسد بالذنوب أو ببيع أو الاتجار في المواد المخدرة، فهي رغم أنها كبيرة من الكبائر توعد الشرع والقوانين بالعقوبة لصاحبها ولكنها لا تفسد الصوم.



