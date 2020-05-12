جوجل تعرض نتائج البحث بصور ثلاثية الأبعاد بتقنية 3D

أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها قامت بتطوير محرك البحث من خلال خاصية تحول الصور المعروضة فى نتائج البحث إلى صور بتقنية 3D ، وقامت بطرح هذه الخاصية للعديد من هواتف آيفون وأندرويد.





وتقدم جوجل Google عبر نتائج البحث صور لكائنات ثلاثية الأبعاد 3D ، مثل النماذج التشريحية والمشاهد المكبرة للخلايا ، بالإضافة الى عرض الهياكل العظمية والعديد من أجزاء جسم الانسان بالتعاون مع شركة BioDigital.





وذكر موقع androidpolice التقنى ، لتشغيل هذه الميزة من خلال فتح محرك البحث جوجل ،ثم عمل بحث باسم أي حيوان واختيار استعراض ثلاثي الأبعاد 3D والذي يستخدم كاميرا الهاتف لتجسيد الاشياء .





ويمكن للمطورين المتخصصين فى تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد 3D التقدم بطلب للعمل مع Google لإضافته الصور إلى نتائج البحث.و تهتم الشركة بشكل خاص بالمحتوى التعليمي لضمان أفضل تجربة للمستخدمين .





و تقنية 3D هى تقنية تعمل على عرض الصور أو العناصر في نموذج يبدو فعليا على شكل هيكل معين، بحيث تتضمن أبعاده العرض، والارتفاع، والعمق، وتعمل على جعل الصور ثلاثية الأبعاد تفاعلية، بحيث يشعر المستخدمون بأنهم يحاكون المشهد، وهو ما يسمى بالواقع الافتراضى.