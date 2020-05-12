هل استخدام قطرة العين أثناء الصوم تبطله؟ البحوث الإسلامية يجيب

حكم استخدام قطرة العين في نهار رمضان ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور حسين مجاهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.





وأجاب "مجاهد"، قائلًا: أن وضع قطرة العين أثناء الصوم لا يبطل الصوم بها، لأن العين ليست منفذ مفتوح الى المعدة، وإن كان الأولى تأخيرها الى الليل خروجًا من الخلاف.





وتابع: أنه إذا أضطر الإنسان الى وضعها اثناء الصوم فصومه صحيح على الراجح المفتى به.





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وقالت دار الإفتاء، إن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.