AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل استخدام قطرة العين أثناء الصوم تبطله؟ البحوث الإسلامية يجيب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:48 ص
قطرة العين
قطرة العين
Advertisements
إيمان طلعت
حكم استخدام قطرة العين في نهار رمضان؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور حسين مجاهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وذلك خلال فتوى مسجلة له. 

وأجاب "مجاهد"، قائلًا: أن وضع قطرة العين أثناء الصوم لا يبطل الصوم بها، لأن العين ليست منفذ مفتوح الى المعدة، وإن كان الأولى تأخيرها الى الليل خروجًا من الخلاف.

وتابع: أنه إذا أضطر الإنسان الى وضعها اثناء الصوم فصومه صحيح على الراجح المفتى به.  

إقرأ أيضًا : 
هل استخدام قطرة العين يفسد الصوم .. الإفتاء تجيب
وقالت دار الإفتاء، إن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام؟»، أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وتابعت: ذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.

وأفادت بأنه الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.

إقرأ أيضًا : 
هل قطرة العين تفسد الصوم حتى ولو شعرت يطعمها في حلقي 
قالت دار الإفتاء، إن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام؟»، أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وتابعت: ذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.

وأفادت بأنه الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير لديه اعتقاد خاطئ حول وضع قطرة العين أثناء الصيام بأنه تفسد الصوم ولكن هذا اعتقاد  خاطئ.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل قطرة العين تبطل الصوم؟ أن قطرة العين لا تبطل الصوم حتى وإن وجد الصائم طعم الدواء فى حلقه فلم يبطل صومه.

وأشار إلى أن وضع قطرة العين أثناء نهار رمضان لا تفطر الصائم لأن العين ليست منفذا ظاهرا حسيا إلى الجوف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل خلع الأسنان أثناء الصوم يفطر.. الإفتاء تجيب

تذوق الطعام.. أمين الفتوى: الأولى ألا تلجأ المرأة إليه أثناء الصيام.. فيديو

حكم الشرع في شخص لا يستطيع الصوم نهائيا .. دار الإفتاء توضح

البحوث الإسلامية: نوع قطرة واحد يفطر إذا تحقق هذا الشرط

دار الإفتاء توضح حكم إفطار العروسين حديثي الزواج في رمضان

هل وصول قطرة العين إلى الحلق تُفسد الصوم.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

ريهام حجاج وزوجها يتبرعان بـ 2.5 مليون جنيه لمواجهة كورونا

الكورونا ركزت علينا.. نقيب الممرضين تكشف مفاجأة من نوع جديد

بلاش استهتار.. شاب يوجه رسالة للمواطنين قبل وفاته بفيروس كورونا

علماء يكشفون طريقة جديدة لانتقال فيروس كورونا..تعرف عليها

بعد تصريحات وزير التنمية المحلية.. اتجاه برلماني لفرض رسوم على ركن السيارات

الأهلي يكشف موقفه من ضم طاهر محمد طاهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام