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ديني

هل وصول قطرة العين إلى الحلق تُفسد الصوم.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:19 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير لديه اعتقاد خاطئ حول وضع قطرة العين أثناء الصيام بأنه تفسد الصوم ولكن هذا اعتقاد  خاطئ.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل قطرة العين تبطل الصوم؟ أن قطرة العين لا تبطل الصوم حتى وإن وجد الصائم طعم الدواء فى حلقه فلم يبطل صومه.

وأشار إلى أن وضع قطرة العين أثناء نهار رمضان لا تفطر الصائم لأن العين ليست منفذا ظاهرا حسيا إلى الجوف.



هل قطرة العين تفسد الصوم حتى ولو شعرت يطعمها في حلقي 

قالت دار الإفتاء، إن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام؟»، أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وتابعت: ذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.

وأفادت بأنه الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.

4 شروط لصحة الصيام تعرف عليها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك شروطًا لوجوب الصوم.. إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان.

وأوضحت الدار في فتوى لها، أن الشروط الأربعة أولها الإسلام، البلوغ، وأن يكون الإنسان عاقلًا، القدرة على الصوم.

وتابعت الدار: تتحقق القدرة على الصوم بالصِّحَّة ؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه، ولا يجب على الحائض والنُّفَساء.


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