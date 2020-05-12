خلال أسبوع.. ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا في الشرقية من 164 إلى 315 حالة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن أرتفاع أعداد حالات الإصابه بفيروس كورونا المستجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تضاعفت من ١٦٤ حالة إلى ٣١٥ حالة في غضون أسبوع.





وشدد المحافظ على إستمرار حملات التوعية والتثقيف للمواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ، من خلال التعاون بين رؤساء المراكز والمدن وفرع المجلس القومي للمرأة حيث تم تنظيم زيارات منزلية لعدد 416 قرية وتابع بمشاركة الرائدات الريفيات للوصول للأسر والسيدات لتوعيتهم بطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس .





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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والدكتور جمال عبد المنعم مدير إدارة الأوبة بالوزارة ، للإطلاع على آخر المستجدات الصحية داخل محافظة الشرقية والموقف الحالي لحالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا وكذلك متابعة الإجرات الوقائية والإحترازية التي إتخذتها المحافظة لمواجهة الفيروس والحد من إنتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وذلك في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة.





وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن المحافظة وضعت خطة عمل بالتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية وحظر حركة المواطنين طبقًا للمواعيد المحددة وعدم السماح بإقامة الأسواق والسويقات الشعبية وغلق مراكز الشباب والنوادي واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال غير الملتزمين ، مع إستمرار أعمال التعقيم والتطهير بصفة دورية للمنشآت الخدمية والمباني الحكومية والشوارع ومواقف السيارات وماكينات الـ ATM وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .





وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنتي الأولى للصحة والوقاية والثانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية ، حيث تضم المحافظة 4 مناطق صناعية بها قوة عمالية هائلة تتطلب حمايتهم والحفاظ على صحتهم ، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على أصحاب المنشآت الصناعية بالتطبيق الحاسم للإجرءات الإحترازية لضمان سلامة العمال وإستمرار عجلة الإنتاج.

وأضاف المحافظ أنه تم التواصل مع رؤساء فروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة لتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين والتنبيه عليهم بضرورة إرتداء الكمامات والقفازات الواقية للحد من إنتشار العدوى.





من جانبه أشاد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة بمجهودات محافظة الشرقية في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.