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فن

أحمد صفوت يبكي رحيل الفنان إبراهيم نصر بكلمات حزينة.. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نعى الفنان أحمد صفوت الفنان الكوميدي إبراهيم نصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب أحمد صفوت قائلًا: .عمرى ما شوفته ولا عرفته شخصيآ بس بعد ما مشى حسيت انى كان لازم أدور عليه واكون صاحبه مش عارف ليه.. اللهم ارحمه واغفر له  وخفف عنه.


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وتوفى الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.


وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.


والجدير بالذكر ان إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.

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