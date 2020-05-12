وصول 85 مصريا من العالقين بالسعودية إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة سياف التابعة لوزارة الطيران، قادمة من مدينة الرياض على متنها نحو 85 مصريا من العالقين بالمملكة العربية السعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلة رقم CF3363 التابعة لشركة سياف، وصلت اليوم وعلى متنها 85 مصريا، تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وخضع جميع الركاب القادمين على متن الرحلة إلى الفحص الطبي من قبل الحجر الصحي في المطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.





وعلق مجلس الوزراء المصري، حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، واستثنت سلطة الطيران المدنى المصرية، من قرار تعليق الطيران 5 حالات منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات داخل الدولة.







