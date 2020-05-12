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منوعات

نهاية مأساوية لطبيبة التهمتها الكلاب.. تفاصيل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد يوم طويل بين المرضى والمصابين بأحد المستشفيات التي تعمل بها "نانسي شو"  انتهى بها المطاف مقتولة وملقاة بداخل حفرة على احد جانبي الطريق. 


عثر على الطبيبة "نانسي شو" صاحبة الـ 62 عامًا، من جورجيا متوفاة  في حفرة بعد أن هاجمتها وقتلتها مجموعة من الكلاب، بحسب  ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 


وجد جثمانها على جانب طريق في بلدة ليون الصغيرة ، جنوب شرق أتلانتا، وكانت الطبيبة في طريقها داخل سيارتها عندما نزلت منها ووقع الحادث المأساوي.


وتعرفت عليها الشرطة على الفور بأنها الطبيبة نانسي  التي تعمل منذ فترة طويلة في مركز ميدوز الطبي الإقليمي، حيث كانت تداوم باستمرار على الذهاب إلى مركز الشرطة للإطمئنان على صحة رجال الشرطة هناك، وأوضحت السلطات إنها قتلت على أيدي مجموعة من الكلاب شوهدت تتجول في المنطقة.لم يتضح بعد سبب خروج الدكتورة شو من سيارتها.


وقال "ويسلي ووكر" رئيس شرطة ليون ويسلي ووكر:" نحاول بنشاط تحديد موقع بعض الكلاب التي شوهدت تجري في المنطقة في نفس الوقت تقريبًا لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل على ذلك وعلاقتها بالحادث". 


وأضاف :"نعتقد أن اثنين من الكلاب لديهما أطواق ينتميان إلى شخص ما، هما مرتكبا هذه الواقعة"، فقد أوضح تشريح الجثة أن الإصابات  الموجودة على جسد الطبيبة من هجوم حيوان.
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