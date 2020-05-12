هاشتاج إبراهيم نصر يتصدر تويتر .. ومغردون: مش هننساك أبدا يا صانع الضحكة

فيما جائت التغريدات كالتالى :

-رحم الله #ابراهيم_نصر

الذى امتعنا بالكاميرا الخفية وله اعمال جميلة









#ابراهيم_نصر

اللهم إغفرله وإرحمه وتجاوز عن سيئاته وأبدله دارًا خير من داره وأهلا خيرًا من أهله وامواتنا جميعًا يارب









#ابراهيم_نصر الله يرحمه كان موهوب وجميل وجدع وروحه حلوة وكان سبب في فرحة وبهجة لأجيال كتيرة جدا وهتفضل ايفيهاته وشخصياته الكل فاكرها، ربنا يصبر أهله ومحبيه.









-وفاة نجم الكوميديا والكاميرا الخفيه الفنان الكبير ابراهيم نصر ... الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة كفين للدعاء #إبراهيم_نصر



