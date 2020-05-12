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فن

هاشتاج إبراهيم نصر يتصدر تويتر .. ومغردون: مش هننساك أبدا يا صانع الضحكة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر هاشتاج ابراهيم نصر المرتبة الأولى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ، وجاء ذلك بعد الغعلان عن وفاة نجم الكوميديا إبراهيم نصر صباح اليوم الثلاثاء.

فيما جائت التغريدات كالتالى :
-رحم الله #ابراهيم_نصر 
الذى امتعنا بالكاميرا الخفية وله اعمال جميلة


#ابراهيم_نصر
اللهم إغفرله وإرحمه وتجاوز عن سيئاته وأبدله دارًا خير من داره وأهلا خيرًا من أهله وامواتنا جميعًا يارب


#ابراهيم_نصر الله يرحمه كان موهوب وجميل وجدع وروحه حلوة وكان سبب في فرحة وبهجة لأجيال كتيرة جدا وهتفضل ايفيهاته وشخصياته الكل فاكرها، ربنا يصبر أهله ومحبيه.


-وفاة نجم الكوميديا والكاميرا الخفيه الفنان الكبير ابراهيم نصر ... الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة كفين للدعاء #إبراهيم_نصر


-العُمر عدى ولا لمحته.. إبقوا افتكرونى لو سمحتوا قلب مكسور
إزاي ننساك وأنت بس اسمك بيرجعنا لطعم وريحة وذكريات #رمضان زمان؟
#إبراهيم_نصر


وتوفى الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.






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