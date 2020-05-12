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محافظات

تعافي 131 مصابا بـ كورونا بمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:32 م
تطهير ورش الاماكن
تطهير ورش الاماكن
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انجي هيبة
أعلنت الصفحة الرسمية بمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، خروج وتعافي ١٣١ متعافي من فيروس كورونا المستجد. 
 

وأكد المستشفي انه ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا وصل إجمالي الخروج والتحسن بالمستشفي لـ١٣١ حالة شفاء كامل من الفيروس. 
 

وأضاف انه تم تحويل ١٤١ حالة لنزل فنادق لاستكمال الرعاية الطبية كاملة وتماثلهم للشفاء، في مقابل فقدان ٢١ حالة اصابة. 


واختتم المستشفي:" رحمهم الله ورفع درجاتهم، وحفظ الشعب من هذا الوباء". وخصصت وزارة الصحة مستشفي ابو خليفة للعزل الطبي واستقبال حالات الإصابة علي مستوي المحافظات دون الالتزام بحدود جغرافية.


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