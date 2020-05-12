تعافي 131 مصابا بـ كورونا بمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية





وأكد المستشفي انه ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا وصل إجمالي الخروج والتحسن بالمستشفي لـ١٣١ حالة شفاء كامل من الفيروس.





وأضاف انه تم تحويل ١٤١ حالة لنزل فنادق لاستكمال الرعاية الطبية كاملة وتماثلهم للشفاء، في مقابل فقدان ٢١ حالة اصابة.









واختتم المستشفي:" رحمهم الله ورفع درجاتهم، وحفظ الشعب من هذا الوباء". وخصصت وزارة الصحة مستشفي ابو خليفة للعزل الطبي واستقبال حالات الإصابة علي مستوي المحافظات دون الالتزام بحدود جغرافية.









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