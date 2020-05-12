مؤسسة «س» للثقافة والإبداع تنعى إبراهيم نصر

تنعي مؤسسة «س» للثقافة والإبداع الفنان الكبير إبراهيم نصر الذي وافته المنيه اليوم الثلاثاء ١٢ مايو الجاري.





قال الكاتب الصحفي هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة أن الفنان الراحل ابراهيم نصر قامة وقيمة فنية كبيرة، أثرى الفن المصرى بالعديد من الأدوار المتنوعة والمواقف الانسانية الجميلة .





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كانت مؤسسة س للثقافة والابداع قد كرمت الراحل خلال الدورة الرابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الذي اقامته المؤسسة بمحافظة اسيوط مسقط رأس الفقيد خلال الفترة من ١١: ١٧ إبريل ٢٠١٩.



