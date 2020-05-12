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فن

مؤسسة «س» للثقافة والإبداع تنعى إبراهيم نصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:02 م
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
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أحمد إبراهيم
تنعي مؤسسة «س»للثقافة والإبداع الفنان الكبير إبراهيم نصر الذي وافته المنيه اليوم الثلاثاء ١٢ مايو الجاري.

قال الكاتب الصحفي هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة أن الفنان الراحل ابراهيم نصر قامة وقيمة فنية كبيرة، أثرى الفن المصرى بالعديد من الأدوار المتنوعة والمواقف الانسانية الجميلة .

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كانت مؤسسة س للثقافة والابداع  قد كرمت الراحل خلال الدورة الرابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الذي اقامته المؤسسة بمحافظة اسيوط مسقط رأس الفقيد خلال الفترة من ١١: ١٧ إبريل ٢٠١٩. 

وقال ابراهيم نصر فى تكريمه حينها " أشعر بسعادة بالغة بهذا التكريم لانه للمرة الأولى يتم تكريمي فى محافظتي،فأنا ابن قرية النخيلة بمحافظة اسيوط ، مؤكدا أن التكريم فى حياة الانسان فخر كبير"، رحم الله الفقيد.
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