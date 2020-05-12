إبراهيم نصر يوجه رسالة مؤثرة لـ عادل إمام و يبكى على الهواء.. أبرز 10 تصريحات لبطل الكاميرا الخفية قبل وفاته.. فيديو

حل الفنان الراحل إبراهيم نصر ، منذ شهرين ضيفًا فى برنامج " أخبار مصر" المذاع على التليفزيون المصري تقديم الإعلامي أيمن عدلي،





وكشف الراحل تفاصيل عمله مع الزعيم عادل إمام فى فيلم شمس الزناتى، و السبب الرئيسي فى توقف برنامجه الكاميرا الخفية.





أبرز ما جاء فى الحوار إبراهيم نصر قبل الوفاة:









1- رسالة مؤثرة من الراحل لـ الزعيم عادل إمام

2- سبب بكائه بعد عرض فيلم شمس الزناتى

3- الكاميرا الخفية من علامات الإعلام المصري

4- يكشف سبب توقف برنامجه الكاميرا الخفية

5- الكاميرا الخفية" يعد علامة من علامات الإعلام المصري

6- أعمل كخادم لـ كل حرف في السيناريو الخاص بأعمالى

7- زكية زكريا كانت العشق غير المتوقع من كافة البشر

8- كان فيه وزراء بيناموا على حلقات زكية زكريا

9- والله شنط دولارات جاتلى فى مكتبي ورفضت إعادة الكاميرا الخفية

10- مواقف كوميدية تعرض لها خلال تجسيد شخصية زكية زكريا





قال الفنان الراحل إبراهيم نصر، إن الزعيم عادل إمام يحتل مكانة خاصة فى قلوب الملايين من المصريين والوطن العربي وأوروبا وليس فى قلب إبراهيم نصر فقط موضحًا "من لم يعمل مع الزعيم، فقد الكثير والكثير" و أن الزعيم عادل إمام خبرة كبيرة ولا يوجد له مثيل فى التمثيل.





واضاف إبراهيم نصر: لي ألقاب كثيرة، ولكن أسعد بمن ينادى عليه بـ إبراهيم نصر.. اتعامل مع جميع المصريين.. ومصر ستظل قوية على مر التاريخ" و "كل الأعمال التي شاركت فيها أحبها وأدرس كل حرف في السيناريو"، مؤكدا أنه يتقمص الشخصية بشكل كبير وكل أعماله أداها بنفس الطريقة.





اقرأ ايضًا:





وأوضح أن دور جعيدي فى فيلم شمس الزناتى مع الفنان عادل إمام، ونجوم كثيرين كان له تأثير إيجابي فى حياته، موضحًا أنه لو لم يجسد هذا الدور كان سيندم و أن دور جعيدى كان مميزًا ومات فى الفيلم لكي ينقذ السيدات





ولفت إبراهيم نصر، إلى أنه يبكى عندما يشاهد فيلم شمس الزناتى، مؤكدًا أنه سعيد بالعمل فى هذا الفيلم الذى ينال إعجاب من العالم العربي وليس من مصر.





وأضاف إبراهيم نصر أنه يقدم أعمالا لكى تنال إعجاب الجمهور، موضحًا أنه يقدم بضائع للمواطنين ولذلك يسعى لتكون مميزة و أن فيلم شمس الزناتى إذا عرض عليه مرات ومرات سيوافق عليه.





اقرأ ايضًا:





وأكد نصر أن برنامج "الكاميرا الخفية" يعد علامة من علامات الإعلام المصري التي لن ينساها الجمهور بعدد حلقات تعدت الـ 600 حلقة و أن برنامج الكاميرا الخفية احتوى على كافة فنون الضحك والمواقف الطريفة التى تظهر جمال وخفة ظل الشخصية المصرية و أن هذا البرنامج كان ينتظره الملايين في كل مكان لافكاره غير التقليدية والتي اعتمدت على التلقائية وخفة الظل لرد الفعل الطبيعي فكانت اللقطات طبيعية وبمنتهى الجمال.





وأشار إلى أن كل الأعمال التي قام بأدائها أحبها وخدم كل حرف في السيناريو ومؤكدا أنه يتقمص الشخصية بشكل كبير وكل أعماله أداها بنفس الطريقة و أن تجربة زكية زكريا كانت العشق غير المتوقع من كافة البشر.





إقرأ ايضًا:





ولفت الفنان إبراهيم نصر، إلى أنه تقابل مع الوزير السابق مفيد شهاب وزير التعليم، فى بداية عرض برنامج الكاميرا الخفية وطالبه بالاستمرار فى تصوير الكاميرا الخفية و أنه تمنى فى هذا الموقف ان يصور ما تلقاه من مفيد شهاب ولكنه لم يستطع و أن جميع برامجه لاقت حبا من الجمهور والجميع كان ينتظرها خلال شهر رمضان وفي أثناء عرضها طوال السنة.





وكشف الفنان إبراهيم نصر، إن السبب الرئيسي فى توقف برنامج الكاميرا الخفية ليس الأموال، موضحًا أنه كان يحصل فى مرحلة على 1000 جنيه لكن بعد مرحلة كان يحصل على 100 ألف جنيه وإذا طلب أكثر من ذلك كان سيحصل عليه ، أنه وصل لمرحلة لا يستطيع تقديم جديد قائلا : "تأكدت اني هكرر نفسي فقلت لا اقعد واتفرج على ما قدمته".





واشار إلى أنه تلقى عروضًا من أشخاص كبيرة لإعادة تسجيل حلقات جديدة لكنه رفض، معلقًا "والله شنط دولارات جاتلى فى مكتبي ورفضت" و أنه قدم عشرات الأفلام بعد تقديم برنامج الكاميرا الخفية، موضحًا أنه عمل مع الزعيم عادل إمام فى فيلم شمس الزناتى و أنه سعيد بجمبع الأعمال التى قدمها على التلفزيون سواء من أعمال كوميدية وبرامج وايضًا أفلام.





وأوضح الفنان الكوميدي إبراهيم نصر إنه يحب جميع الأعمال التى قدمها، موضحًا أن " زكية زكريا" بالنسبة له الحب،

وأكد أن فكرتها بدعة لأنها خليط من مجموعة سيدات أنه شاهد سيدة تشبه زكية زكريا فى السيدة زينب، وأخري فى الموسكى وأخرى فى شبرا ودمنهور و أن زكية زكريا تقوم بعمل جميع الأدوار، فنراها سيدة شعبية، ومرة أخرى سيدة ملتزمة، وأحيانا بنت بلد.









وحكى إبراهيم نصر عن مواقف كوميدية تعرض لها خلال تجسيد شخصية زكية زكريا وقال إ ن زكية زكريا نالت حبا من جميع البشر، مؤكدًا أن هناك وزراء كانوا ينتظرون عرض الحلقات، معلقًا: "أقسم بالله كان فيه وزراء بيناموا على حلقات زكية زكريا".







