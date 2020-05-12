وافقت بشروط .. أيمن عبد العزيز يكشف كواليس عودته إلى الزمالك من أوروبا

كشف أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق عن شروطه من أجل العودة إلى القلعة البيضاء قادما من الدوري التركي، وسبب ضعف الفريق في الفترة التي تولي فيها ممدوح عباس رئاسة النادي.





وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" في برنامج "أقر وأعترف": "عندما كنت في تركيا تحايل علي ممدوح عباس لكي أعود إلى الزمالك، ووافقت لكن بشروط".





وأكمل: "طلبت تغيير نصف فريق الزمالك، وكانت فترة خالية من البطولات وامتدت لـ 6 أو 7 سنوات، وبالنسبة لي لاعبو النادي في هذه الفترة كانوا شبه موتى".





وتابع: "قلت له يجب تصعيد الشباب من الناشئين، وشراء مجموعة لاعبين جدد كمرحلة من الإحلال والتجديد في تلك الفترة".





وأختتم: "وقعت للزمالك وأنا في تركيا بناءً على هذا الاتفاق، وعندما جئت إلى مصر اكتشفت أنه لم يحدث أي شئ وتم الإخلال بالاتفاق".