بسمة بتاعة زمان غير بسمة بتاعة دلوقتي.. هكذا كتبت بسمة على صفحتها بعد مقلب رامز

شاركت الفنانة بسمه جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
و علقت بسمه على الصورة قائلة ".. أحب أشارككم الخبر ده.. بسمة بتاعة زمان، غير بسمة بتاعة دلوقتي!! #ماكو غيرني "
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "قمر في الحالتين".
وتابعت أخرى قائلة: "قمر يا بسمة".
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يذكر أن آخر أعمال بسمة حسن، فيلم "رأس السنة"، الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان إياد نصار، والفيلم من إخراج محمد صقر.