د.فتحي حسين: لماذا كورونا أكثر شراسة في أمريكا؟!

سؤال يتبادر الى الاذهان خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل المنتشر في جميع انحاء العالم منذ بضع شهور حتي الان عن سبب انتشار الاصابات وحالات الوفاة في الولايات المتحدة الامريكية علي وجه التحديد ودون أن يكون في الامر تحيز لهذه الدولة التي تعد الاقوي علي مستوي العالم، بشكل يفوق أي دولة اخري ؟ جعل اكثر وأهم ولاياتها تتوقف عن الحركة والحياة كما تؤكد الطبيبتان المصريتان اللتان تعملان هناك وتساهمان في التوصل الي علاج الفيروس وهما د.هند الحصري الطبيبة المصرية النابغة والتي تسعي للحصول علي الزمالة من هناك منذ عام تقريبا! ود. سارة وفائي الطبيبة المصرية العالمة النابغة في تخصصها وهما وجهة مشرفة لمصر في امريكا وكذلك جميع الاطباء المصريين هناك.









فقد سجلت أمريكا ما يقارب 1.5 مليون اصابة واكثر من 80 الف وفاة حتي كتابة المقال ربما بسبب درجة البرودة المرتفعة في معظم ولاياتها خلال تلك الفترة وعدم التزام المواطنين هناك بالشروط الصحية والاحترازية الي حد كبير وعدم اخذ الامور بالجدية، ولعادات الشعب الامريكي المحبة للحركة والاختلاط والتجمعات غير المشروعة والمقننة، وقضاء اغلب الوقت خارج المنزل .!









وتجري بأمريكا حاليا تجارب سريرية عديدة للوصول الي لقاح او مصل للعلاج من الاصابة بالفيروس القاتل اللعين ، كما اكدت وزارة الصحة الأمريكية انها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات المتحده الامريكية الخمسين بتوزيع عقار ريمديسفير الياباني لعلاج المصابين بالفيروس وتعهدت الشركة بتوفير 607 الاف جرعة من العلاج خلال الاسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة الامريكيه، وقالت الوزارة انها سوف تعمل على توزيع الجرعات بالمستشفيات .!









والامر الجلل بأمريكا علاوة علي ارتفاع نسبة الاصابات بالفيروس هو خضوع 3 مسئولين في فريق البيت الابيض لمكافحة كورونا بينهم عالم الاوبئة انطوني فاوتشي وروبر ريدفيلد مدير مركز الوقاية من الامراض المعدية لحجر صحي لاشتباه بإصابتهم ! ويضاف إليهم مدير ادارة الغذاء والدواء الأمريكية يتيفن هان . وكذلك المتحدثة باسم نائب الرئيس الامريكي مايك بنس والتي اصيبت بكورونا ايضا!! ناهيك عن عزل ترامب نفسه من قبل في البيت الابيض لمدة 14 يوما كإجراء احترازي! ولكن السؤال يتبادر في الاذهان عن ارتفاع وانتشار كورونا في امريكا بهذه الصورة المخيفة له اسباب اخري ربما سنعلمها فيما بعد .









وربما كان حاكمها الحالي الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي يقول عنه علماء السياسة والاستراتيجية والاقتصاد علي مستوي العالم أن امريكا طوال عمرها الذي يمتد لحوالي 240سنة لم ترِ رئيسا مثل ترامب الذي اثر في الداخل الامريكي بشكل كبير وفي العالم كله! حيث يسعي ترامب الي تدمير تاريخ العمل المشترك الذي جمع بين دول اوروبا وامريكا ولا يؤمن ترامب بالحلفاء والاصدقاء وانما بالمصالح الاقتصادية فقط وهو ما يعطي له الافضلية لدي الشعب الامريكي في اختيارات الانتخابات الرئاسية الامريكيه المقبلة !! وهو ربما يدفع العالم لحرب باردة او حرب عالمية ثالثة! خاصة بعد ما اثار ترامب مشاكل مع حلف شمال الاطلسي" الناتو" ومع المكسيك وكندا وانسحابه من اتفاقية باريس واتفاقية التجارة الخارجية والجنائية الدولية! ومناوراته مع ايران وكوريا الشمالية!