بسبب المخدرات .. الشرطة تلقي القبض على لاعب ريال مدريد السابق

ألقت قوات الأمن القبض على الكولومبي إدوين كونغو، مهاجم ريال مدريد السابق، في مدريد، بتهمة انتمائه لشبكة إجرامية تعمل على تهريب المخدرات في أوروبا وأمريكا اللاتينية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يوم الثلاثاء، فإن كونغو ألقي القبض عليه بسبب مشاركته بعملية لتهريب المخدرات وتحديدًا مخدر الكوكايين.





وحسب التقارير الصحفية فإن كونغو كان يعمل خلال الفترة الماضية كمحلل في بعض القنوات الرياضية في إسبانيا، ويتاجر في نفس التوقيت.





وفي سياق آخر، أعلن نادي ريال مدريد الاسباني وفاة مهاجمه السابق فرانسيسكو خافيير "إكو" أجيلار صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 71 عاما .





وكتب ريال مدريد عبر موقع الرسمى نعي لمهاجمه السابق : نادي ريال مدريد ينعي وفاة إيكو احد ابرز اللاعبين العظماء الذين ارتدو قميص الملكى خلال الفترة من 1971و1979 .