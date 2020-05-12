بعد تقديم ابتكار لوقاية الأطقم الطبية.. 3 ملايين جنيه من مدينة زويل للباحثين لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة بـ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، إنه تم توقيع عقد مع بنك ناصر الاجتماعي، لدعم كوادر الشباب، وتقديم تمويل لهم يصل إلى 3 ملايين جنيه.









وأضاف " فاروق "، لـ"صدى البلد"، أن المرور من أزمة كورونا سيكون بدعم البحث العلمي لتعزيز دوره في جميع المجالات، إضافةً إلى تشجيع الابتكارات على حل الأزمات الحالية، موضحا أنه بالبحث العلمي ستتمكن مصر من التخلص من أزمة فيروس كورونا ومواصلة طريقها.









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وأشار إلى أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نجحت فى تنفيذ كابينة الكشف الطبي لفيروس كورونا، ومن خلالها يتم إجراء عزل تام للفريق الطبي عن المحيط الخارجي لعدم تلوث الكابينة من الداخل، ويتم التعقيم الكامل للفريق الطبي المستقبل للحالات، باستخدام أدوات عازلة للفريق حرصا علي السلامة ويتم الكشف المبدئي من خلال قياس درجة حرارة الجسم.









وأوضح أنه تم أخذ مسحة لتحضير عينة التحليل الخاص بالفيروسات، ويتم تعقيم الأدوات المستخدمة بين كل شخص والآخر، كما يتم التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية عند تبديل الطاقم الطبي، ومرحلة التعقيم هي مرحلة دورية وتتم بصورة منتظمة للتأكد من السلامة، مشيرا إلى أن الكابينة صنع مصري حيث تبلغ التكلفة الخاصة بها 30 ألف جنيه.









وكان الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، صرح بأن جامعة زويل تهتم بتوفير التعليم العملي للطلاب بالمعامل، مؤكدا أن الجامعة حريصة على اختيار المبتكرين والموهوبين.









وأكد "شريف صدقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن طلاب جامعة زويل متفوقون ولدينا وحدة لتوظيف الطلاب ونخطط لمستقبلهم.









وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إلى أن الخريجين من جامعة زويل يتم توظيفهم بعد 3 أشهر فقط من التخرج، مؤكدا أن جامعة زويل دليل على أن هناك تعليما جيدا في مصر وتحتل مركز متقدم جدا في وقت جامعات أجنبية تسعى إلى عمل اتفاقيات وشركات.









وشدد الدكتور شريف صدقي على أن 18% من الخريجين يعملون داخل الجامعة وجزء آخر يعمل في الخارج، منوها إلى أن الدولة مهتمة بتبني المشروع بالكامل ، والرئيس السيسي مهتم بمدينة زويل وكلف القوات المسلحة بإنهاء المنشآت بشكل وجيز.