بالريش .. نادين نجيم تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة ومثالية، وانهالت التعليقات من قبل متابعيها معبرين فيها عن مدى إعجابهم الشديد لها.
وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: Coming soon ... wait for it tonight.. وتعني: انتظروني قريبا.. استنوني المفاجأة انهاردة.
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وظهرت نادين نسيب نجيم بفستان باللون البيبي بلو لامع وتصميم الأوف شورلدرز، بفتحة من الساقين، ومزين بالريش، وهو ما تناسب بشكل كبير مع لون بشرة متميزة.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، فيما قامت بترك بعض الخصلات منسدلة على عينيها بطريقة ناعمة وجذابة.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، فيما قامت بترك بعض الخصلات منسدلة على عينيها بطريقة ناعمة وجذابة.
وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها عبر وضع بعض المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Coming soon ... wait for it tonight @bellacontactlenseslebanon 😍😍😍
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