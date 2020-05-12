إعلان موعد استئناف الدوري البرتغالي رسميا

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي استئناف الدوري مجددا 4 يونيو بعد توقفه منذ شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكانت الحكومة البرتغالية قد حددت في البداية 30 مايو كموعد لاستئناف العمل، لكن رابطة الدوري قالت إن المباراة الأولى ستقام في 4 يونيو من أجل إتاحة الوقت الكافي من أجل الاطمئنان على اللاعبين والملاعب.





وكانت الرابطة قد أعلنت صعود فريقي فارينسي وناسيونال إلى دوري الأضواء.





جدير بالذكر، أن بورتو يتصدر الدوري البرتغالي برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مطارده بنفيكا، مع بقاء 10 مباريات على نهاية الدوري.





وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.





ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.