ألسن عين شمس تعلن عن الخريطة الزمنية لتسليم الأبحاث

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الألسن جامعة عين شمس بيانا وفقا للقرارات الوزارية الصادرة ، تدعو إدارة الكلية الطلاب المحملين بمواد من فصول دراسية سابقة و الباقين للإعادة و المتقدمين من الخارج بالتسجيل في المقررات علي منصة الكلية وهي موجودة ومتاحة واخر موعد للتسجيل في المقررات حتي ظهر الاثنين القادم .
ونشرت كلية الألسن الخريطة الزمية لتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والمحملين بمواد من فصول دراسية سابقة و الباقين للإعادة و المتقدمين من الخارج
أ. إنهاء الدراسة فى ٣٠ ابريل
ب. رفع التكليفات للطلاب قبل ٧ مايو.
ج. البدء فى تسليم التكليفات المطلوبة من الطلاب بدءًا من ٣١ مايو القادم على منصة الكلية:
- من ٣١ مايو حتى ١٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الاولى.
- من ٥ يونيو حتى ١٥ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثانية
- من ١٠- ٢٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثالثة.
ونوهت بضرورة الإلتزام بالمعايير العلمية و الشكلية فى التكليفات وهي موجودة في ملف مرفق مع نموذج الإجابة.
ونشرت كلية الألسن الخريطة الزمية لتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والمحملين بمواد من فصول دراسية سابقة و الباقين للإعادة و المتقدمين من الخارج
اقرأ أيضا:وجاءت الخريطة الزمنية على النحو التالي :
رئيس جامعة عين شمس يوضح خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو
جامعة عين شمس تصرف مكافأة 800 جنيه للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك
رئيس جامعة عين شمس يوضح خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو
جامعة عين شمس تصرف مكافأة 800 جنيه للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك
أ. إنهاء الدراسة فى ٣٠ ابريل
ب. رفع التكليفات للطلاب قبل ٧ مايو.
ج. البدء فى تسليم التكليفات المطلوبة من الطلاب بدءًا من ٣١ مايو القادم على منصة الكلية:
- من ٣١ مايو حتى ١٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الاولى.
- من ٥ يونيو حتى ١٥ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثانية
- من ١٠- ٢٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثالثة.
ونوهت بضرورة الإلتزام بالمعايير العلمية و الشكلية فى التكليفات وهي موجودة في ملف مرفق مع نموذج الإجابة.