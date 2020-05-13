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تعليم

ألسن عين شمس تعلن عن الخريطة الزمنية لتسليم الأبحاث

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:00 ص
جامعة عين شمس - صورة
جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الألسن جامعة عين شمس بيانا وفقا للقرارات الوزارية الصادرة ، تدعو إدارة الكلية الطلاب المحملين بمواد من فصول دراسية سابقة و الباقين للإعادة و المتقدمين من الخارج بالتسجيل في المقررات علي منصة الكلية وهي موجودة ومتاحة واخر موعد للتسجيل في المقررات حتي ظهر الاثنين القادم .

ونشرت كلية الألسن الخريطة الزمية لتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والمحملين بمواد من فصول دراسية سابقة و الباقين للإعادة و المتقدمين من الخارج

وجاءت الخريطة الزمنية على النحو التالي :
أ. إنهاء الدراسة فى ٣٠ ابريل
ب. رفع التكليفات للطلاب  قبل ٧ مايو.
ج. البدء فى تسليم التكليفات المطلوبة من الطلاب بدءًا من ٣١ مايو القادم على منصة الكلية:
- من ٣١ مايو حتى ١٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الاولى.
- من ٥ يونيو حتى ١٥ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثانية
- من ١٠- ٢٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثالثة.
ونوهت بضرورة الإلتزام بالمعايير العلمية و الشكلية فى التكليفات وهي موجودة في ملف مرفق مع نموذج الإجابة.
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