حسن الرداد يفقد الذاكرة في الحلقة 19 من مسلسل شاهد عيان

عُرضت الحلقة 19 من مسلسل " شاهد عيان " بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.





وشهدت احداث الحلقة حصول ليلى "بسمة" على ملف من كمبيوتر الطبيب النفسى الخاص بها، بينما يحاول طارق المحامى عقد صفقة سرية مع ندى "هنا شيحة" دون علم وهيب العزازى"محمد لطفى" للحصول على اواق مهمة .









ويحاول ابو حماد افاقة عمر "حسن الرداد" للانتقام منه ولكنه يفاجأ بفقدانه الذاكرة؛ الامر الذى يثير غضبه، ويوصيه عدنان بمعرفة من الخائن بينهم؛ لإتمام العملسة فى أسرع وقت .



