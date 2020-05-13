حسن الرداد يفقد الذاكرة في الحلقة 19 من مسلسل شاهد عيان

عُرضت الحلقة 19 من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.
وشهدت احداث الحلقة حصول ليلى "بسمة" على ملف من كمبيوتر الطبيب النفسى الخاص بها، بينما يحاول طارق المحامى عقد صفقة سرية مع ندى "هنا شيحة" دون علم وهيب العزازى"محمد لطفى" للحصول على اواق مهمة .
ويحاول ابو حماد افاقة عمر "حسن الرداد" للانتقام منه ولكنه يفاجأ بفقدانه الذاكرة؛ الامر الذى يثير غضبه، ويوصيه عدنان بمعرفة من الخائن بينهم؛ لإتمام العملسة فى أسرع وقت .
وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.
المسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.