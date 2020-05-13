احتجاجات فرنسية أمام المستشفيات في أول يوم من تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد

هذا وتعود مشاكل القطاع الصحي في فرنسا إلى عدة سنوات.

وقد ندد عمال القطاع بضرورة إعادة النظر في السياسة المعتمدة ومنح المزيد من الإمكانيات للمستشفيات بهدف تجنب العجز الذي ظهر جليا خلال أزمة وباء كوفيد-19.

نفس الاحتجاجات شهدتها في مدينة نانت، أمام المستشفى العمومي هوتيل ديو.

وقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.





فيما تلقت اللجنة، تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة، بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82926 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.





وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية الست تم تسجيلها في مقاطعة جيلين، كما تم تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في المقاطعة ذاتها.