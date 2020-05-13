AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احتجاجات فرنسية أمام المستشفيات في أول يوم من تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:19 ص
احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد احتجاجات أمام مستشفيات فرنسية في أول يوم من تخفيف قيود الإغلاق.

وقد تظاهر مئات الأشخاص أمام المداخل الرئيسية لأغلب المستشفيات العمومية في فرنسا في اليوم الأول من رفع تدابير الاحتواء الصحي جراء فيروس كورونا المستجد.

 ففي مدينة تولوز، تجمع متعاطفون وعمال قطاع الصحة أمام مدخل مستشفى بيربان للاحتجاج على سياسة الحكومة وقلة الإمكانيات.

هذا وتعود مشاكل القطاع الصحي في فرنسا إلى عدة سنوات.

وقد ندد عمال القطاع بضرورة إعادة النظر في السياسة المعتمدة ومنح المزيد من الإمكانيات للمستشفيات بهدف تجنب العجز الذي ظهر جليا خلال أزمة وباء كوفيد-19. 

نفس الاحتجاجات شهدتها في مدينة نانت، أمام المستشفى العمومي هوتيل ديو.

وقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما تلقت اللجنة، تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة، بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82926 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية الست تم تسجيلها في مقاطعة جيلين، كما تم تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في المقاطعة ذاتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: لا إصابات محلية بكورونا وإعادة فتح خطوط مترو أمام العامة

الصين تزف بشرى سارة عن وباء كورونا

بسبب أزمة كورونا.. رد صادم من وزير المالية البريطاني على دعوات رفع قيود الإغلاق

574 ميتا في يوم واحد.. رقم مرعب للوفيات في فرنسا

فرنسا تسجل 544 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في 24 ساعة

الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 12 إصابة جديدة بينها 6 حالات وافدة من الخارج

ترشيحاتنا

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور

ريمديسيفير.. منح التراخيص لإنتاج وبيع علاج كورونا المحتمل في 127 دولة

كارتيرون يتفق على تفاصيل عقده الجديد مع الزمالك

في ذكرى ميلادها.. فنانات وقفن بجانب سميحة توفيق في أزماتها المرضية

الإغلاق عامين.. مصير الفنادق المخالفة للمعايير الوقائية.. وموعد عودة السياحة في البحر الأحمر

قصة أم جميل زوجة أبي لهب وإيذاءهما للنبي الكريم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة كاجوال بسيطة

يجب اتباعها.. 5 نصائح للحفاظ على صحتك من الحرارة العالية فى فصل الصيف

لأول مرة هونجكى الصينية تكشف عن سيارتها SUV الفاخرة بوضوح.. صور