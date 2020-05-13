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فن

البرنس.. رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع محاولة ريم سامي لقتل زاهر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:28 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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محمد صبحى
شهدت الحلقة الـ١٩ من مسلسل "البرنس" الذي يخرجه محمد سامي المزيد من تصاعد الأحداث التشويقية التي تفاعل معها الجمهور عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. 

أولى المشاهد المثيرة كانت مع تعرض أحمد زاهر "فتحي" للقتل علي يد ريم سامي"نورا" في مشهد خطف انفاس الجمهور حيث حاولت طعنه بسكين بمجرد علمها من ادوارد "عبد المحسن" بأنه ترك الطفلة مريم ابنة اخيهم "رضوان" في الشارع ولكن قام باقي اخواتها بأخذ السكين من يدها لتخرج من الشقة مسرعة واتجهت ل شقة نور اللبنانية "علا" وتخبرها بما فعله "فتحي".

من جانبها تشاجرت نور اللبنانية "علا" مع "فتحي" وسط الشارع وانتهت المشاجرة بـ"شج" رأس فتحي بواسطة حجر ضربته به "علا" .. في مشهد اسعد المشاهدين الذين عبروا عن ذلك بتبادلوا صور سيلان دماء احمد زاهر وصور راسه المربوط علي مواقع التواصل الاجتماعي تشفيا ب شخصية فتحي وأفعاله التي فاقت كل الشرور. 

وخلال تشاجر "علا" مع "فتحي" طلبت دنيا عبد العزيز "شيماء" الطلاق منه للتخلص من أفعاله التي لا يقيلها عقل او دين في حق شقيقه "رضوان" وأسرته .. واخدتها صفاء الطوخي للعيش معها بشقتها .

وفي مشهد رومانسي اعترفت نور اللبنانية"علا" بحبها ل محمد رمضان" رضوان" خلال زيارتها له في السجن بصحبة والدتها صفاء الطوخي وريم سامي "نورا".. ورد عليها "رضوان" بأنه كان لديه يقين بأنه سيسمع كلمه "بحبك" منها في يوم ما ولكنه لم يكن يتوقع أن يكون هذا اليوم وهو داخل السجن. 


وكانت ضمن المشاهد المثيرة هو التفاف أسرة "حامد البرنس" حول مبلغ الـ ١٠ ملايين ثمن بيع المنزل ل حمدي هيكل "جمال" ورفض "فتحي" إعطاء حق "نورا" في الميراث عقابا لها بسب محاولتها قتله عقب علمها ب رميه ل "مريم" في الشارع بالإضافة إلى ابلاغها ل "علا" التي شجت راسه.. حيث علق علي شكل راسه الملفوف بالشاش قائلا :"هي سبب الحجاب بوجهي" .. وعبر عن اكله لحقها بجملة شريرة مقنعة لوالدته وزوجة ابيه قائلا: "يعني انا قتلت مرات اخويا وابنه وحبسته في رميت بنته في الشارع .. ضميري هيأنبني لو خدت حق نورا !!" .

كما رفض احمد داش"عادل" شقيقهم الأصغر أن يأخذ حقه في الميراث الذي جلبه له "عبد المحسن" لتلوثه بدماء نجلاء بدر"علا" زوجة اخيه ونجلها "سيف" في مشهد تأثر به المشاهدين .. لكنهم عرفوا من إدوارد المكان الذي تركوا فيه "مريم" في الشارع.

كما رفض محمد رمضان "رضوان البرنس" عرض محمد أحمد ماهر "صلاح بليله" ليكون زعيما لهم داخل السجن ويعلموا تحت قيادته لانه يريد ان ينهي مدة حبسه ب ٥ سنوات كحسن سير وسلوك بدلا من ٧ سنوات من أجل ابنته ولانه لا يحب أمور "الشبحنه" اي البلطجة.

واختتمت الحلقة برحلة البحث عن الطفلة "مريم" ابنة "رضوان" حيث ذهبت "علا" و"نورا"و"عادل" بمكان تركها في الشارع الذي اخبرهم به "عبد المحسن" .. وكان مشهد ختام الحلقة مشوقا للمشاهدين حيث ظهرت فيه"علا" المنهكة من البحث عن "مريم" بـ سائق الميكروباص الذي وجدها ويرعاها في بيته.
البرنس.. رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع محاولة ريم سامي لقتل زاهر
البرنس.. رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع محاولة ريم سامي لقتل زاهر
البرنس.. رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع محاولة ريم سامي لقتل زاهر
البرنس.. رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع محاولة ريم سامي لقتل زاهر
البرنس.. رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع محاولة ريم سامي لقتل زاهر
البرنس.. رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع محاولة ريم سامي لقتل زاهر
البرنس.. رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع محاولة ريم سامي لقتل زاهر
البرنس.. رواد التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع محاولة ريم سامي لقتل زاهر
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