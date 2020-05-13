عزل 11 نائبا.. القصة الكاملة لإصابة أول نائبة بالبرلمان بفيروس كورونا

وكيل البرلمان: النائبة المصابة بكورونا حضرت الجلسة العامة

أمين النواب:

الطب الوقائي راجع الإجراءات الاحترازية فور إعلان إصابة شيرين فراج بكورونا

الطب الوقائي أكد عدم الحاجة للمسح إلا لمن تظهر عليه الأعراض



أصيبت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بـ فيروس كورونا المستجد، كأول نائبة تقع ضحية للفيروس، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي.





وكان آخر ظهور للنائبة شيرين فراج بـ مجلس النواب يوم الخميس الماضي، حيث شاركت في اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء جلوسها بالصف الأول بجوار عدد من النواب.





تعقيم مجلس النواب

على خلفية إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، أن هناك اهتماما بمسألة النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، موضحا أن المجلس اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والأماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية.





وقال الأمين العام إنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، وتم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة، وهى الاماكن التى ارتادتها النائبة، بخلاف عزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحة منهم.





وأضاف فوزي، أن وفد قطاع الطب الوقائى بـ وزارة الصحة وصل إلى المجلس فور العلم بإصابة النائبة، وراجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها المجلس، خاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وأفاد بكفايتها تماما دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.





واختتم فوزى، أن الطب الوقائى أكد عدم الحاجة إلى مسحات إلا لمن تظهر عليه أى أعراض خلال مدة حضانة المرض التى قاربت بالفعل على الانتهاء.





عزل 12 نائبًا

وكشف البرلماني سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن إصابة النائبة شيرين فراج، عضو المجلس بفيروس كورونا المستجد.





وقال وهدان، في تصريحات له، إن 12 نائبا خالطوا النائبة المصابة بكورونا شيرين فراج، مضيفا أن النائبة المصابة حضرت الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتم عمل مسحات لأعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة.





عزل 14 يومًا

من جهته، عبر النائب طارق الخولي عن آماله في الشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج، ولكل المصابين، لافتا إلى أن البرلمان كان متوقفا لفترة طويلة وعاد مؤخرا لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا دعما للطبقات الأكثر تضررا من جراء الأزمة.





وتحدث الخولي عن الإجراءات الاحترازية بالبرلمان، مؤكدًا أن الدخول للمجلس يتم عبر بوابات تعقيم صنعتها القوات المسلحة، وهناك مسافة بين كل نائب في الجلسة العامة تصل لـ1.20 متر، وأن جميع النواب على وعي كامل، ولا يصافحون بعضهم.



