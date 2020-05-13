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اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 13-5-2020

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:17 ص
الذهب في الكويت
الذهب في الكويت
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب الكويتي اليوم، الأربعاء  13-5-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.83 دينار كويتي.

 

وفيما يلي، يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

 

 سعر الذهب في الكويت

 

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويت.

 

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 استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم 

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (16.95 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54.82 دولار أمريكي)

 

 

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.54 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.25 دولار أمريكي)

 

 

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.83  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (47.97 دولار أمريكي)

 

 

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.71 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.12 دولار أمريكي)

 

 

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.89 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (31.98 دولار أمريكي)

 

 

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.47 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.41 دولار أمريكي

 

 

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (527.07 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,705 دولار أمريكي)

 

 

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (118.64  الدينار الكويتي) أي ما يعادل ( 383.75دولار أمريكي)

 

 

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (16,948 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54,820 دولار أمريكي)

 

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