بالصور.. نرصد فعاليات اليوم الخامس لتسليم الأبحاث في مدارس الجيزة

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد الاجواء الان داخل مدرسة الجيزة الاعدادية بنات ، ومدرسة أبو الهول الاعدادية بنين ، ومدرسة المنى الابتدائية بمحافظة الجيزة ، أثناء عملية استلام المشروعات البحثية الورقية من الطالبات والسادة اولياء الامور .









حيث يسير العمل بشكل منظم وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد تتمثل في ارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي اللازمة للوقاية من انتشار العدوى.





وكان قد وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم أبحاثهم ورقيا ، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس ، منعا للتجمعات و الازدحام.





وتمثلت تفاصيل الجدول فيما يلي :

السبت 9 مايو 2020 : الصف الثالث الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الاول الثانوي

الاحد 10 مايو 2020 : الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الاول الثانوي

الاثنين 11 مايو 2020 : الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الاعدادي – الصف الثاني الثانوي

الثلاثاء 12 مايو 2020 : الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي

الاربعاء 13 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا

الخميس 14 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا

السبت 16 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف

