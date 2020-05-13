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رياضة

وليد شعبان يوجه رسالة صارمة للحكام فى الحظر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:26 م
وليد شعبان
وليد شعبان
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يسرى غازى
وجه وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق رسالة إلى قضاة الملاعب بمختلف الدرجات خلال فترة الحظر والتوقف الإجباري المسابقات المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

قال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك..لابد أن يواصل الزملاء الحكام تدريباتهم الجادة فى المنزل للحفاظ بقدر الإمكان على لياقتهم البدنية ، وذلك من خلال التدريبات التى تتناسب مع المكان الذى يتدربون فيه.

أضاف.. من يريد الإستعداد البدنى عليه تطويع كل الإمكانيات المتاحة له للوصول إلى حد ما للجاهزية واللياقة البدنية التي سرعان ما تزداد وتنمى فى حال كشف تلك الغمة والعودة للحياة الطبيعية إن شاء الله .

يذكر أن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
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